Лечение обернулось тяжким вредом здоровью

Закон и Порядок
143
Галина Устинова

В феврале 2025 года «Казправда» рассказала о вопиющем случае в районной больнице села Улкен Нарын («Жительница села доказывает, что получила неправильное лечение», 12 февраля). Напомним: пациентка Любовь Нечаева пришла к врачу с жалобами на боли в плече, а ушла с пневмотораксом – повреждением легкого.

фото автора

На днях районный суд Улкен Нарына вынес приговор по уголовному делу о ненадлежащем выполнении врачом профессио­нальных обязанностей. В материалах дела отражены все подробности истории: врач сделал укол, пациентке резко стало плохо – появилась боль в груди, она начала задыхаться.

Любовь Васильевна еще несколько раз обращалась в больницу, ей диагностировали то аллергическую реакцию, то другой пневмоторакс. Дальше хирург взялся устанавливать дренаж в межреберье, и, как значится в судебном акте, это было неправильным решением. Более того, на пациентку не оформили медицинскую документацию, не направили ее на госпитализацию.

«Любовь Нечаева самостоятельно обратилась в районную больницу в Алтае, где ей провели компьютерную томографию, диаг­ностировали массивное пов­реждение левого легкого, назначили экстренное лечение», – значится в судебном акте.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, лечение, которое прошла женщина в Улкен Нарыне, обернулось для нее тяжким вредом здоровью. Суд признал хирурга виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать определенные должности. На основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Респуб­лики Казахстан» подсудимого освободили от наказания.

С врача в пользу Любови Нечае­вой взыскан моральный и материальный вред на сумму 3,2 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу. По словам самой Любови Васильевны, весь минувший год с момента злополучного визита в больницу Улкен Нарына вылился для нее в сплошной кошмар.

– Вместо помощи я получила боль и страх, – рассказала жительница села. – Я боролась за каждый глоток воздуха. В больнице, вместо того чтобы признать ошибку, начали подделывать документы, приписывать мне ложные болезни, скрывать ошибки. Пришлось обращаться в Минздрав, Генеральную прокуратуру, добиваться экспертиз.

Судебные разбирательства по делу длились два месяца. По словам Любови Нечаевой, в ходе слушаний были внимательно изучены все обстоятельства, врач понес заслуженное наказание. Но в связи с тем, что попал под амнистию, в настоящее время вернулся к работе в сельской больнице.

#медицина #лечение #ВКО #укол #пациентка

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Представлены приоритеты в области социальной политики
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Запущен крупный аграрный кластер
Тенденция к увеличению темпов развития
Эксклюзивное тесто успеха
Девять месяцев стабильного роста
В области Жетысу продолжается уборка свеклы
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Стали прокурорами студенты
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Угрожали расправой: участники ОПГ похитили дроппера в ЗКО
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
В основе – принцип прозрачности
Наказание за похищение невест ужесточили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]