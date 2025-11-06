В феврале 2025 года «Казправда» рассказала о вопиющем случае в районной больнице села Улкен Нарын («Жительница села доказывает, что получила неправильное лечение», 12 февраля). Напомним: пациентка Любовь Нечаева пришла к врачу с жалобами на боли в плече, а ушла с пневмотораксом – повреждением легкого.

фото автора

На днях районный суд Улкен Нарына вынес приговор по уголовному делу о ненадлежащем выполнении врачом профессио­нальных обязанностей. В материалах дела отражены все подробности истории: врач сделал укол, пациентке резко стало плохо – появилась боль в груди, она начала задыхаться.

Любовь Васильевна еще несколько раз обращалась в больницу, ей диагностировали то аллергическую реакцию, то другой пневмоторакс. Дальше хирург взялся устанавливать дренаж в межреберье, и, как значится в судебном акте, это было неправильным решением. Более того, на пациентку не оформили медицинскую документацию, не направили ее на госпитализацию.

«Любовь Нечаева самостоятельно обратилась в районную больницу в Алтае, где ей провели компьютерную томографию, диаг­ностировали массивное пов­реждение левого легкого, назначили экстренное лечение», – значится в судебном акте.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, лечение, которое прошла женщина в Улкен Нарыне, обернулось для нее тяжким вредом здоровью. Суд признал хирурга виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать определенные должности. На основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Респуб­лики Казахстан» подсудимого освободили от наказания.

С врача в пользу Любови Нечае­вой взыскан моральный и материальный вред на сумму 3,2 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу. По словам самой Любови Васильевны, весь минувший год с момента злополучного визита в больницу Улкен Нарына вылился для нее в сплошной кошмар.

– Вместо помощи я получила боль и страх, – рассказала жительница села. – Я боролась за каждый глоток воздуха. В больнице, вместо того чтобы признать ошибку, начали подделывать документы, приписывать мне ложные болезни, скрывать ошибки. Пришлось обращаться в Минздрав, Генеральную прокуратуру, добиваться экспертиз.

Судебные разбирательства по делу длились два месяца. По словам Любови Нечаевой, в ходе слушаний были внимательно изучены все обстоятельства, врач понес заслуженное наказание. Но в связи с тем, что попал под амнистию, в настоящее время вернулся к работе в сельской больнице.