Легализация иностранных авто: изменилось время работы спецЦОНов

Специализированные центры обслуживания населения, которые осуществляют легализацию иностранных автомобилей, будут работать по новому графику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Теперь спецЦОНы будут принимать клиентов с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Этот график работы актуален до 6 февраля 2023 года.
Об изменениях госкорпорация будет сообщать дополнительно.
Посмотреть адреса спецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.
Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто, которая продлится до 1 июля этого года.
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в сonnection point центров обслуживания населения.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Результат регистрируется в специальной базе и на телефон автовладельца отправляется SMS с номера 1414. В нем четко будет прописано принятое решение.
Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.
Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваиваются регистрационный документ РК, государственный номерной знак.