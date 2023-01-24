Легализация иностранных авто: изменилось время работы спецЦОНов

Транспорт
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Специализированные центры обслуживания населения, которые осуществляют легализацию иностранных автомобилей, будут работать по новому графику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Скриншот с видео polisia.kz

Теперь спецЦОНы будут принимать клиентов с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Этот график работы актуален до 6 февраля 2023 года.

Об изменениях госкорпорация будет сообщать дополнительно.

Посмотреть адреса спецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто, которая продлится до 1 июля этого года.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

- не должен состоять на криминальном учете;

- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

- через портал электронного правительства е-gov.kz;

- через приложения банков второго уровня;

- в сonnection point центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и на телефон автовладельца отправляется SMS с номера 1414. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваиваются регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

 

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