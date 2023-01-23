Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане

Транспорт , Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Процедура легализации продлится до 1 июля.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве внутренних дел РК объявили о начале легализации иностранных автомобилей. Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек напомнила о правилах данной процедуры, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Легализации подлежат легковые автомобили, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, а также транспортные средства с правосторонним расположением органов управления иностранного учета, ввезенные в страну гражданами Казахстана. По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве», - сказала Шугыла Турлыбек.

Также, по ее словам, автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

«Легализация продлится до 1 июля. Подать заявку можно через портал электронного правительства е-gov.kz, через приложения банков второго уровня и в центрах обслуживания населения», - отметила спикер.

Для легализации автомобиля необходимы: заявление, удостоверение личности заявителя, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий право собственности.

«Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо сначала оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер. Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт и документы, подтверждающие право собственности на транспорт. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак», - резюмировала Шугыла Турлыбек.

Также было отмечено, что в каждом регионе действуют Call-центры для разъяснения механизмов легализации транспортных средств с иностранными номерами.

 

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