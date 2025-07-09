Легендарная группа Backstreet Boys впервые выступит с концертом в Казахстане

Звезды,Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Информация об этом появилась на официальном сайте группы

Фото: instagram.com/backstreetboys/

Культовая группа Backstreet Boys готовится подарить казахстанским поклонникам незабываемый музыкальный вечер, наполненный их золотыми хитами, сообщает Kazpravda.kz 

Американские звезды объявили о проведении концерта 19 сентября на Центральном стадионе Алматы. Дополнительная встреча с фанатами, погружающая в атмосферу ностальгии, состоится 21 сентября на стадионе «Астана Арена».   

Созданный в 1993 году бойз-бэнд за десятилетия стал настоящим символом мировой поп-музыки, завоевывая миллионы поклонников по всему миру.  Лирические песни о любви в исполнении участников коллектива Эй Джея Маклина, Хауи Дороу, Ника Картера, Кевина Ричардсона и Брайана Литтрелла много лет находят отклик в сердцах многомиллионной женской аудитории. Продано более 130 миллионов пластинок по всему миру, что позволило им стать не только самой успешной мужской группой в истории, но и занять место среди выдающихся артистов всех времен.

В 2019 году музыканты выпустили свой десятый студийный альбом DNA, который был номинирован на премию «Грэмми». Альбом возглавил музыкальные чарты, а сингл Don’t Go Breaking My Heart вошел в топ-10 самых популярных треков.

Также ранее стало известно, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится и Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

ФК «Астана» высказался о концерте Дженнифер Лопес в столице. Также продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан. 

 

#концерт #группа #Backstreet Boys

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