В столичном футбольном клубе подчеркнули, что масштабное мероприятие никак не повлияет на предстоящие спортивные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В заявлении клуба говорится о том, что стадион «Астана Арена» способен принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты.

«Организаторы мероприятия связались с нами и заверили, что для проведения мероприятия и монтажных работ потребуется шесть дней. При этом впервые будет установлено современное защитное покрытие, обеспечивающее надежную защиту газона от любых внешних воздействий во время мероприятия. Кроме того, руководством клуба будут проведены переговоры с УЕФА и клубом-соперником по поводу проведения домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги Конференций 24 июля, что позволит проведение как домашнего матча еврокубков, так и организацию концерта первой величины в столице», — сказано в распространенной информации.

Отмечается, что стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля.

Напомним, ранее главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян предположил, что команда временно может остаться без домашнего стадиона.

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

Также ранее продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан.