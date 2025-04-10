Нет претензий: ФК «Астана» высказался о концерте Дженнифер Лопес в столице

Звезды
68
Дана Аменова
корреспондент

В столичном футбольном клубе подчеркнули, что масштабное мероприятие никак не повлияет на предстоящие спортивные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В заявлении клуба говорится о том, что стадион «Астана Арена» способен принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты.

«Организаторы мероприятия связались с нами и заверили, что для проведения мероприятия и монтажных работ потребуется шесть дней. При этом впервые будет установлено современное защитное покрытие, обеспечивающее надежную защиту газона от любых внешних воздействий во время мероприятия.

Кроме того, руководством клуба будут проведены переговоры с УЕФА и клубом-соперником по поводу проведения домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги Конференций 24 июля, что позволит проведение как домашнего матча еврокубков, так и организацию концерта первой величины в столице», — сказано в распространенной информации.

Отмечается, что  стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля.

Напомним, ранее главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян предположил, что команда временно может остаться без домашнего стадиона.

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

Также ранее продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан. 

#Астана #концерт #Джей Ло #Дженнифер Лопес #ФК «Астана»

Популярное

Все
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Чтобы успешно влиться в общество
Вместе с ней ушла эпоха
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Прощайте, Лев Юрьевич...
Область вырывается в лидеры
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Халтура или… норма?
Кодекс Республики Казахстан
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

«Жду реакцию хейтеров»: Баян Алагузова – о концерте Дженниф…
Новая песня Димаша Кудайбергена входит в международные музы…
«Рахмет, дорогой Алматы!»: Иван Ургант восхитился казахским…
Готов понести наказание: актер Шарип Серик прокомментировал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]