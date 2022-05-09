Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников

Подвиг степного охотника

Имя легендарного снайпера Великой Отечественной войны Ибраима Сулейменова известно многим. Свои его уважали, враги же боялись словно огня.

В некоторых источниках фронтовика называют как Ыбырайым или Ибрагим. Но большинство знают его под именем Ибраим.

Осенью 1942 года уроженец Сарысуского района, работавший сельским трактористом, оказался на фронте. Снайпером стал по воле случая. Когда Ибраим сопровождал командира батальона Ушакова, внезапно под ногами офицера пуля противника вздыбила снег. Сулейменов, шедший позади, быстро навалился на комбата, прикрыв его собой, и сказал, что за ними следит вражеский снайпер. Он посоветовал Ушакову полежать немного, руководствуясь казахской пословицей «Терпение – лучшее спасение», в то время как сам решил попробовать найти стрелка.

Сулейменов долго и пристально вглядывался вдаль, пока не обнаружил вражеского снайпера. Он выставил слева от себя шапку, немец выстрелил, и Ибраим тут же послал пулю из трехлинейки прямо в лоб фашистскому снайперу. Через несколько дней комиссар батальона Райымжан Ашкеев подарил Сулейменову снайперскую винтовку с мощным боем и хорошей оптикой.

– Ибраим, номер твоей винтовки начинается на цифру 47, – сказал комбат. – Мой тебе наказ – уничтожить 47 фашистов.

– Всего 47? Чего-то маловато, товарищ капитан, – засмеялся Ибраим.

Боевое крещение он получил под Ржевом вместе с несколькими другими одаренными стрелками. В этом противостоянии из новой винтовки ему удалось ликвидировать 39 вражеских солдат и офицеров, за что от командования он получил медаль «За боевые заслуги».

Из наградного листа известно, что Ибраим Сулейменов за несколько дней при наступлении на деревню Березки Калининской области только снайперов и корректировщиков огня уничтожил около 15 человек. Кроме того, он заметил выбывшего из строя связного командира роты, восстановил связь со взводами, оказал помощь более 30 раненым бойцам и командирам и вывел их в безопасное место.

После этого стрелков перебросили под Великие Луки, где он увеличил свой показатель до 160 и был представлен к ордену Красной Звезды. К тому моменту фашисты узнали о существовании степного стрелка и стали панически бояться его. Никто не хотел попасть на мушку Ибраима, ведь он не упускал никого.

Также из информации начальника штаба армии генерал-майора Зуева известно, что Сулейменов не только принимал участие в боях, но и подготовил большое число талантливых снайперов, в числе которых был его верный друг и напарник по снайперским засадам Бергебай Абдыкеримов.

Решение стать мастером точного выстрела простой казахский парень принял после того, как не раз видел горе и страдания женщин, детей, стариков, слышал об издевательствах над ними и их семьями... Об этом Сулейменов говорил на армейском слете снайперов. Он решил дать отпор оккупантам и поклялся, что пока жив, будет карать гитлеровцев, чтобы те не пришли на его родную землю.

Стрелять из винтовки для Ибраима было привычным делом. До войны он часто охотился в степи на диких животных, поэтому глаз у него был наметанным. А фашиста он считал именно зверем, так что в мишени солдат бил без промаха. Свой счет вел в качестве снайпера-наблюдателя второго отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады. Всего за год старшина Сулейменов сразил 239 солдат и офицеров вермахта.

Известны случаи, когда гитлеровцы отказывались выходить на позиции, опасаясь быть убитыми из винтовки прославленного снайпера. Тогда началась настоящая охота на охотника. Для уничтожения Сулейменова враги присылали своих лучших снайперов, но все поединки для фашистов завершались плачевно. Гитлеровцы даже устраивали бомбежку любых подозрительных мест, где мог бы укрыться степной стрелок, но и тут им не везло. Ибраим всегда, как говорится, выходил сухим из воды.

К сожалению, герой не дожил до победного мая. Свой последний бой Ибраим Сулейменов провел в октябре 1943 года с превосходящими силами противника у станции Изоча на высоте 173,3 м, западнее города Невеля. Это была ожесточенная схватка, во время которой красноармейцами были отбиты две яростные атаки противника.

Прославленная пулеметчица Маншук Маметова, воевавшая с ним бок о бок, расположилась на левом фланге, а старшина удерживал сразу три окопа справа. В ходе обороны ему в одиночку удалось уничтожить 12 фашистов. Постоянно перемещаясь из одного окопа в другой, он вел огонь из разложенного на брустверах оружия. В двух крайних окопах он оставил по винтовке, а в среднем его дожидались автомат и две гранаты.

Те, кто пытался пробиться к ним, остались навсегда лежать на поле боя. Одних разила пулеметная очередь, других – точные выстрелы из снайперской винтовки. После двух атак фашистов боеприпасы у советских пехотинцев были на исходе, и поступил приказ об отступлении.

К вечеру на рубеже остались только Ибраим и Маншук, которые решили задержать врага и дать возможность отойти назад боевым товарищам. Рискуя своими жизнями, они не подпускали наступающих противников. Но в какой-то момент пулемет Маметовой умолк, а у отважного снайпера закончились патроны. Услышав крики «Ура!» однополчан, идущих на выручку, Сулейменов бросился в рукопашный бой. В этот момент его и настигла роковая вражеская пуля.

После боя в двух окопах Ибраима не нашли ни одного патрона. Винтовка и автомат были разбиты, а ружье в третьем окопе так и осталось лежать на бруствере, обращенное дулом в сторону врага. Вокруг насчитали свыше 30 вражеских трупов. Так, сражаясь до последнего вздоха, свой счет степной стрелок довел до 289.

За этот бой Маншук Маметова и Ибраим Сулейменов были посмертно представлены к званию Героя Советского Союза. Армия и фронт утвердили представления. Оставалось слово за правительством. Но, к сожалению, в Москве решили все иначе. В результате высшую награду получила только Маншук Маметова, а Ибраиму Сулейменову присвоили орден Ленина.

– Мой брат был вежливым, воспитанным, добродушным, всегда заботился о младших, – вспоминает 86-летняя сестра Айткуль Сулейменова. – Отец и братья говорили, что он мастерски стрелял из ружья. Это помогло ему на фронте. Когда его забрали в армию, мне было всего шесть лет. Однако я помню тот день. Ибраим наказывал быть достойными, хорошо трудиться и обещал вернуться с победой. К сожалению, не смог. Но я все же считаю, что он одержал победу, оставшись в памяти и сердцах многих людей. Я очень счастлива, что из рук Президента страны Касым-Жомарта Токаева получила высокую награду своего брата.

Спустя много лет награда нашла ­своего героя.

– Мама каждый год переживала, все думала, что не успеет увидеть признания боевых заслуг брата. Мы очень рады и гордимся, – сказал сын Айткуль Сулейменовой Ертай Жумадилов. – Ждали этого момента почти 80 лет. Два дня не спали, когда нам сообщили эту новость. Большое спасибо властям, что не забывают своих ветеранов. Это правильно, ведь они, можно сказать, дали нам вторую жизнь. Они сражались ради нас. Неизвестно, что было бы сегодня, если бы они потерпели поражение.

Сегодня в Таразе именем Ибраима Сулейменова названы школа и улица, в 2015 году в городе установлен памятник герою.