В ведомстве заверили, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально-значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме

В эти дни в соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что пациенты с сахарным диабетом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это абсолютно не соответствует действительности, заявили в Минздраве, сообщает Kazpravda.kz

ГОБМП ПОКРЫВАЕТ ЛЕЧЕНИЕ 11 ЗАБОЛЕВАНИЙ

Обновлённый перечень включает 11 нозологий, по которым медицинская помощь и лекарственное обеспечение предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) — независимо от статуса застрахованности пациента.

В пакете ГОБМП остаются: туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта — в течение одного года).

Впервые в перечень включены: эпилепсия; цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта — в течение одного года).

Такое решение направлено на усиление социальной защиты граждан, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, требующими длительного наблюдения и постоянного медикаментозного лечения.

ЭПИЛЕПСИЯ ВКЛЮЧЕНА В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

По данным Единого регистра диспансерных больных, в Казахстане зарегистрировано около 94 тысяч пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тысяча детей.

Ежегодно пациенты с этим диагнозом обеспечиваются 14 наименованиями лекарственных средств на сумму около 4 млрд тенге.

Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение.

ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Включение цереброваскулярных болезней (состояние после инсульта в течение одного года) в перечень СЗЗ позволит:

*обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением;

*предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления;

*снизить риск повторных сосудистых нарушений.

Первые 12 месяцев после инсульта — решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПЕРЕХОДЯЩИМ В СИСТЕМУ ОСМС

С 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:

* сахарный диабет;

* детский церебральный паралич;

* системные поражения соединительной ткани;

* ревматизм.

При этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС, отметили в ведомстве.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

По данным ведомства, государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан:

детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других.

Всего – более 11 миллионов казахстанцев, в том том числе – все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счёт государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно.

В Минздраве подчеркнули, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Особое внимание будет уделено финансовому обеспечению застрахованности социально уязвимых категорий граждан (категории D и Е), за которых страховые взносы оплачиваются за счёт местных исполнительных органов.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ). Решение принято в рамках реализации Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг».

Сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5 625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.