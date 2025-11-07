Леопард в прохладу оживает, а вот черепахи спят

Природа и мы
4
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентский зоопарк готовится к зиме

фото автора

Прогноз синоптиков о понижении температуры до нуля градусов днем и минусовых отметок ночью стал сигналом для начала масштабной переклички и переселения подопечных зверинца в зимние квартиры. Работники зоопарка утепляют вольеры, переводят теплолюбивых животных в отап­ливаемые помещения и усиливают рацион питания – ведь зима для обитателей зоопарка не только время холода, но и сезон повышенного аппетита.

– Чтобы не замерзнуть, надо больше есть, – шутит сотрудник зоопарка Багдат Амзе­бекулы. – Наш фенек Боря это знает лучше всех. К ноябрю он уже наб­рал пару-тройку килограммов запасов на зиму.

Опустела зона «Африка» – тропических животных переселили в теплые вольеры. По-прежнему гуляют здесь только верблюды и пони. После майской стрижки верблюды отрас­тили пышные шубки и теперь спокойно переносят прохладу.

А вот среднеазиатские черепахи уже давно не показываются на глаза – они впали в спячку, зарывшись в землю. В природе черепахи проводят под землей всю зиму, где температура и влажность остаются стабильными. В Шымкентском зоопарке это единственные животные, которые спят до весны.

Медведи, наоборот, остаются бодрствовать. За 38 лет работы Раиса Долгова ни разу не видела, чтобы шымкентские мишки впадали в спячку. Причина проста: в зоопарке у них всегда есть еда и тепло.

Завтрак для пары тяньшанских медведей – это ведро каши, крупные куски мяса, свежая рыба, яйца, хлеб и тазик овощного салата. На усиленный рацион перевели всех животных, чтобы помочь им набрать необходимый жирок для зимовки.

Бассейны бегемотов теперь пусты – Глория и Мушкетер перебрались в закрытый павильон с подогреваемой водой. Нильский крокодил, несмотря на повышенную до +30 °С температуру в вольере, предпочитает греться под инфракрасной лампой – под искусственным солн­цем аппетит заметно лучше.

– Крокодилы и змеи еще в сентябре перешли на зимний режим, – рассказывает заведующая террариумом Раиса Долгова. – Холоднокровные животные не могут поддерживать температуру тела, поэтому в холодное время у них замедляются обмен веществ и пищеварение. Отопление для них – жизненная необходимость.

Жираф Астана не сразу сог­ласился сменить просторный летний вольер на закрытый. Долгое время упирался, вытягивая длинную шею и выглядывая наружу, словно говоря: «Хочу на улицу!» Но в итоге поддался уговорам смотрителей.

Неспокойно и в вольере с павлинами – сотрудники ловят птиц, чтобы переселить в закрытое помещение. Впереди мороз до -5 °С, и оставаться на улице – не царское дело. Страу­сы, туканы и другие теплолюбивые пернатые также встретят зиму под крышей. Впрочем, уже на следующей неделе синоптики обещают потепление до +18, и птицам обязательно устроят прогулку, чтобы они смогли размять крылья и подышать свежим воздухом.

– Птицам зиму пережить сложнее всего, – поясняет Раиса Долгова. – В дикой природе хищные птицы с наступлением холодов начинают активнее охотиться, а у нас они полностью зависят от кормежки. Важно, чтобы им хватало сил и энергии до весны.

А вот дальневосточный лео­пард Амур холодов не боится. Наоборот – с наступлением прохлады он оживляется, охотно выходит на прогулку и нежится на еще зеленой траве, демонстрируя густой и блестящий мех.

Пока одни животные прячутся в теплых домиках, другие встречают зиму с видимым удовольствием. А сотрудники Шымкентского зоопарка продолжают заботиться о каждом подопечном, чтобы даже самые суровые морозы здесь прошли без потерь.

#подготовка #Шымкент #зоопарк #зима

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Ресурсы нужно экономить
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Расширяя деловое взаимодействие
Магнит для денег
Какой я вижу свою Родину
Интеллектуальную собственность – из тени
Сформировать культуру диалога
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Тенденции и возможности цифровой эпохи
У школы – новоселье!
Лауреаты премии «Дарын» определены
Найти и сохранить
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Осень на Святом ключе
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Заплыв с телохранителями
Сентябрь на Казахстанском Алтае – время вкуснейшей лесной с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]