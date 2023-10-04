Лесника избили в Иле-Алатауском национальном парке

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

По факту ведется досудебное расследование.

Фото: страница Евгения Мухамеджанова в Facebook

Неизвестные жестоко избили лесника в Иле-Алатауском национальном парке, передает корреспондент Kazpravda.kz.

О случившемся на своей странице в Facebook сообщил пользователь Евгений Мухамеджанов.

"Друзья, ужасная ситуация! Нужна помощь. Со слов моих знакомых, 29 сентября жестоко избили лесника. Били битой. Причиной стало то, что компания на джипе пыталась проехать за шлагбаум, ломая его. У парков даже нет средств, чтобы обеспечить камерами. Нужны все, кто живёт в том районе, и у кого есть камеры, чтобы найти эту машину", - написал он.

Автор поста отметил, что по словам сестры пострадавшего лесника Дамира Куатбекова, инцидент произошёл вечером на территории Иле Алатауского Национального природного парка.

"Мой братишка Дамир Куатбеков спускался пешком со своего обхода и увидел как машина чёрного цвета, Land Cruiser 105 кузов ломал шлагбаум, зацепив его тросом. Он подошел к ним, спросил, зачем ломают, и там завязалась драка. Он был в форме с логотипом Иле-Алатауского Национального природного парка, при нем было удостоверение инспектора. Их было четверо. Один из них достал деревянную биту из багажника и стал бить Дамира, пока он не потерял сознание. Дамир как очнулся, пришёл к нам, так как наш дом самый первый, если спускаться с гор. Весь в крови. Из уха шла кровь. Ещё болели ребра и голова", - рассказала сестра лесника.

Как отметили в комитете лесного хозяйства и животного мира, следственные органы проводят досудебное расследование. Состояние государственного инспектора стабильное.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что создана специальная следственно-оперативная группа.

"Проводится комплекс мероприятий по установлению личностей подозреваемых и их задержанию. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы. С учетом того, что объектом преступления является должностное лицо специализированной организации по охране животного мира, уголовное дело переквалифицировано на ч. 3 ст. 380-2 УК РК - применение насилия в отношении государственного инспектора, егеря", - добавили в полиции. 

#расследование #Алматы #избиение #Иле-Алатау #лесник #национальный парк

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