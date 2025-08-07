Мужчина установил автомеханизм, позволяю­щий скрывать госномер нажатием кнопки. Его машину заметили в микрорайоне «Алтын орда», где трюк попал на видео и быстро разошелся в соцсетях.

Полицейские отреагировали оперативно. Они установили личность водителя и составили административный протокол. Ему вменяется использование технических средств, скрывающих регис­трационные номера, что запрещено по закону.

В полиции напомнили, что мониторинг социальных сетей помогает не только выявлять такие правонарушения, но и предотвращать возможные инциденты на дорогах.