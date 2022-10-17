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Общество

"Льготная ипотека": почти миллион тенге выманила у актюбинца лже-сотрудница банка

Житель Актобе потерял деньги, доверившись незнакомой женщине, сообщает Kazpravda.kz.

23-летний актюбинец обратился в полицию с заявлением. По его словам, в августе он познакомился с женщиной, которая выдала себя за менеджера кредитного отдела. Новая знакомая узнала, что мужчина хочет приобрести квартиру и предложила помощь.

Женщина заверяла, что может оформить кредит на жилье по самой минимальной процентной ставке. За свои услуги попросила около 950 тысяч тенге. После получения денег мошенница перестала выходить на связь.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя женщина.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК "Мошенничество".
 

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