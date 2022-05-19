Фото: МИИР РК
Транспорт , Общество
Льготное автокредитование: каковы требования к страхованию транспорта

В Казахстане в настоящее время прием заявок от граждан на льготное автокредитование принимают 3 банка: Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank, который подключился к участию в программе сегодня, 19 мая 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Ее правила утверждены Постановлением Правительства 15 апреля.  Оператором программы определено АО «Фонд развития промышленности», общая сумма финансирования – 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл даму».

18 мая в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева АО «Фонд развития промышленности» выступило с официальным заявлением, в котором отреагировало на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.

«Требования по страхованию автомобилей, приобретаемых по программе льготного автокредитования, действуют с 2015 года. Это направлено на минимизацию кредитных рисков приобретателей, возникающих в результате ДТП, природных, техногенных явлений и преступных действий третьих лиц.

Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля.

Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя, банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)», говорится в обращении.

Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту, за каждый год пользования льготным кредитом.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике
Твори, выдумывай, пробуй!
14 из 16 организаций образования не прошли аттестацию в Северном Казахстане
Нет времени для сна
Взять на себя ответственность за будущее страны должны сами казахстанцы
Два Героя одного села
...И это все о нем
Автодром на выезде
Учитель, воспитай ученика!
Обеспечить эффективные механизмы
Важен каждый голос
Вместе – дружная семья
Как здоровье, страна?
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
Государство подразумевает единство
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Общество
"Казахстанских сирот продают иностранным усыновителям" – в …
Общество
Полицейский оплатил аренду жилья для матери с тремя детьми …
Общество
Как получить бесплатную путевку в летний лагерь для детей
Общество
Любовницу мужа наказала за оскорбления в WhatsApp жительниц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]