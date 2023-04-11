Лидер преступной группировки создал "общественный фонд" для "воспитания молодежи" (видео)

Происшествия, Спецоперации, Видеогалерея
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В городе Таразе задержаны лидер и участники устойчивой преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Деятельность устойчивой преступной группы в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресекли сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Казахстана совместно с УБОП Департамента полиции региона и Департамента Комитета национальной безопасности Жамбылской области при координации прокуратуры.

Ранее в поле зрения оперативных работников ведомства попала группа, которая неоднократно участвовала в вымогательствах, криминальных разборках, выбивании долгов у предпринимателей на территории города и области.

Лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал «благотворительный общественный фонд». Кардинально стал менять свой имидж с криминального авторитета на блогера – «сторонника правосудия», развернув активную деятельность в социальных сетях. По городу передвигался в сопровождении машины охраны.

Под видом добровольных взносов в свой фонд организовал преступную схему по вымогательству денег у предпринимателей за так называемое «криминальное покровительство». При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

«В ходе оперативных мероприятий в органы внутренних дел доставлено 9 активных участников, проведено более 20 обысков. Изъяты автомат Калашникова, похищенный из Департамента полиции области во время январских событий, 2 пистолета Макарова, обрез, травматический пистолет и большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете. Кроме того, у лидера и членов преступной группировки изъято более 2 килограммов наркотических средств.

В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков. Основные подозреваемые – лидер и активные участники преступной группы – водворены в ИВС. Расследование продолжается», – сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

 

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