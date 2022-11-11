​​​​​​​Лидер прежний

Карагандинская «Сарыарка» продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства страны по хоккею с шайбой.

В чемпионате Казахстана прошли очередные спаренные игры. Лидерские позиции карагандинских «беркутов» по-прежнему незыблемы, а ближайший их преследователь – атырауский «Бейбарыс» – отстает на целых 10 очков. Два последних поединка бейбарысовцы провели дома, где встречались с кокшетауским «Арланом» и победили вначале в овертайме с итоговым счетом 5:4, а потом разгромили и в основное время – 4:0.

На третьем месте пока что зак­репился столичный «Номад», который провел две встречи со своими младшими товарищами из «Снежных барсов» (оба клуба входят в систему «Барыса», выс­тупающего в международной Континентальной хоккейной лиге) и добился побед со счетом 4:2 и 5:0.

Но уже в ближайшее время «кочевников» из Астаны может обойти единственная иностранная команда, выступающая в чемпио­нате Казахстана, – ташкентский «Хумо». Клуб из Узбекистана в эти дни находится в Усть-Каменогорске, где проводит поединки против местного «Торпедо». В первой встрече гости нашей страны одержали победу со счетом 4:1, а вот второй поединок они провели вчера вечером, и результат на момент выхода нашей газеты еще не был известен, а потому мы сообщим о нем в следующий раз.

В оставшихся встречах были зафиксированы следующие результаты: «Горняк» в Рудном принимал «Алматы» и проиграл обе встречи – вначале со счетом 3:4 в основное время, а потом – 4:5 по итогам овертайма. В это же время петропавловский «Кулагер» выступал в гостях против «Актобе» и, уступив в первой встрече со счетом 2:5, потом взял реванш – 4:3.