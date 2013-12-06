Ликующая песня красоты

Экспозиция, разместившаяся в уникальном Музее экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов (МСК), – событие беспрецедентное в истории независимого Казахстана, несмотря на то, что за плечами ее авторов солидный презента­ционный опыт: 150 выставок, из них 110 – международных. В течение трех недель ценители изысканного, лаконичного феномена экслибриса имели возможность созерцать творения казахстанских художников.

Марзию и Ануара сегодня по праву называют послами казахского искусства экслибриса в мировом культурном пространстве. Предпосылки к обретению столь высокого, ко многому обязывающему реноме, для художников начали складываться в конце прошлого столетия, когда в развитии казахского экслибриса наметились тенденции, характерные для этого вида графики во всем мире. Они стали работать, ориентируясь на выставки, на заказчиков-коллекционеров, которые традиционно выступают главными ценителями и популяризаторами этого вида искусства.

Принято считать, что жанр разновидности малой книжной графики сформировался в Казахстане в конце 50-х годов прошлого века, когда экслибрис в современном его понимании начал самостоятельную жизнь в СССР. Тогда благодаря энтузиазму плеяды коллекционеров – С. Ивенского, О. Ласунского, П. Амбура, Я. Бердичевского, В. Шапиля, В. Манжуло – постоянным явлением в советской художественной культуре стали выставки экслибриса, которые устраивались в городах России, Украи­ны, Беларуси, прибалтийских рес­публик и Казахстана – Актюбинске, Алма-Ате, Караганде, Джамбуле.

Между тем существует точка зрения, логично объясняющая гораздо более древние корни казахского экслибриса, если рассматривать его в контексте традиции использования тамги – родового «знака владения». Она исчисляется тысячелетиями и относится к памятникам культуры прототюрков. Тамга – знак рода, племени, народа, символический и важный элемент воинских знамен – по глубине смысла приравнивалась к гербу. Постепенно как «знак владения» она переходила на домашнюю утварь, денежные знаки – монеты, а с появлением книг – и на них. Такой тезис Марзия Жаксыгарина выдвинула в своей научной работе «Экслибрис в культуре Казахстана».

…Карьеру живописца ей прочили еще в пору учебы на художественно-оформительском отделении Актюбинского культпросветучилища. Педагоги единодушно отмечали: у девушки есть свой стиль, который талантливо воплощается в различных техниках и жанрах, но особенно ей удаются портреты.

«Ты самый лучший порт­ретист нашего города, тебе непременно надо заниматься портретом», – говорил мэтр графики Ануар Отеген-Тана, не ведая о том, что станет главным профессиональным предназначением его ученицы.

– К увлечению экслибрисом я пришла постепенно, исподволь, наблюдая, как режется линогравюра. Техника гравюры очень сложна, требует большого трудолюбия и терпения. Чтобы получить правильную линию нужно преодолеть сопротивление материала – линолеума, самшита, цинковой пластины, на который миниатюрными резцами наносится тончайший узор. Таким образом получается клише. Изготовление одной малой гравюры от идеи до распечатки на листе бумаги занимает достаточно много времени, – говорит Марзия.

Однако, по ее мнению, преимуществом прикладной графики выступает ее «оперативность» и «мобильность» – возможность воплощения в малых формах отношения художника к любому культурному событию, относительно необременительная возможность представлять свое видение в экспозициях и коллекциях музеев мира.

Все эти факторы однажды сошлись в единой отправной точке: в 1994 году Марзия стала исполнять экслибрисы и отправлять их на выставки, а спустя лишь два года стала лау­реатом Международной выставки экслибриса, посвященной 400-летию столичного статуса Варшавы, куда поехала с 5-месячным сыном Бахтияром.

– Наделали мы тогда шума с ним! Но с тех пор коллекцио­неры и собиратели экслибриса не давали мне покоя. Более 20 лет переписывалась с экзюперистом из Ульяновска Николаем Яценко, которому выполнила около 30 экслибрисов. Юзеф Чосныка, Тадеуш Ортыл, Анджей Знамировский – коллекционеры и устроители выставок экслибриса, все они мои друзья по творчеству. Владимир Лобурев, директор Музея экслибриса с 1991 по 2007 год, Вениамин Худолей, Яков Бердичевский, ярые сподвижники этого искусства, – рассказывает художница.

С 1996 года М. Жаксыгарина и А.Отеген-Тана организовали в Актобе 10 международных выставок, которые послужили расширению связей с художниками стран Европы, Азии, Австралии и Америки, а в 2003 году открыли Музей искусств в поселке Уил, подарив ему из собственной коллекции 600 произведений искусства казахстанских и зарубежных художников. Благодаря их творческому энтузиазму Актобе снискал славу столицы казахского экслибриса, а сами художники стали в один ряд с именитыми европейскими коллегами, заложив основы широкой известности казахского экслибриса в мировом искусстве малой графики.

На открытие выставки «Казахский экслибрис» в Москве пришли искушенные ценители, известные художники-графики: профессор кафедры рисунка и живописи Института графики и искусства книги Московского государственного университета печати им. И. Федорова, член Союза художников России Юрий Чувашев, главный художник издательства «Пашков дом», президент Российской ассоциации экслибриса Международного союза книголюбов Валерий Покатов, лауреат международных конкурсов экслибриса и графики Юрий Космынин, писатель Валерий Величко, заместитель председателя Совета МСК Олег Безродный. И тем приятнее было услышать высокую оценку творчества художников из Казахстана из уст представителей столь компетентной аудитории.

Приветствуя гостей, председатель МСК Людмила Шустрова особо отметила, что такого рода события органично вплетаются в позитивный ряд сближения народов, который выстраивают представители культуры и государственные деятели наших стран на самом высоком уровне.

По мнению Ю.Чувашева и В. Покатова, работы Марзии и Ануара самобытны, от них веет степным ветром. Несмотря на ощутимое влияние сильнейшей советской школы, почерк художников индиви­дуален и узнаваем, их экслибрисы нельзя перепутать с работами художников других стран. Каждая работа – это рассказ о Казахстане. Основное достоинство, кроме профессионализма и прекрасного гравирования, – это то, что художникам удается сохранить «свой национальный код».

В целом по выставке российские критики резюмировали: «Работы учителя и ученицы сделаны на высоком техническом уровне, они неизменно ценятся среди любителей графики на международном художественном рынке и находятся во многих музеях и частных собраниях Казахстана, России, стран Европы, Азии, Латинской Америки».

К слову, теперь пополнился творениями авторов и Музей экслибриса и миниатюрной книги в Москве, которому они передали в дар 600 своих работ.

– Руководство Музея в лице Людмилы Шустровой выразило желание приехать с ответным визитом в Актобе с выставкой экслибриса. Встретим с удовольствием, потому что всегда и охотно расширяем творческое пространство, будем сотрудничать дальше, – сказала Марзия, выражая благодарность устроителям выставки, в ходе которой ей поступили и другие интересные предложения о сотрудничестве.

…В условиях глобального информационного общества нередко можно слышать доводы, предрекающие постепенное вымирание «печатных носителей слова». Комментируя мой вопрос о том, есть ли на фоне этих нерадужных прогнозов будущее у экслибриса, Марзия ответила: «В одной из книг о Томасе Бьюике (английский художник, резчик по дереву и гравер. – Прим. авт.) есть такие слова: «Красота многообразна, она, подобно богам прекрасной Греции, принимает различные облики, неожиданно даря наслаждения. И большое зеркало, и малая капля росы способны отражать царственное солнце. Сквозь богато отделанную раму с полотна картины и со скромно гнущегося листа бумаги с оттиснутой гравюрой несется к восприимчивому зрителю ликующая песнь о Красоте». Безусловно, экслибрис – явление элитарное. В этом мы согласны с петербургским коллек­ционером Вениамином Худолеем, сказавшем об этом в своей статье «Встречи в Северной Пальмире»: «Экслибрис – искусство элитарное. И это вполне понятно. Есть искусство для пяти миллионов, для пяти тысяч, для пяти человек». Но наб­людаемое ныне распространение среди казахской интеллигенции личного книжного знака связано как раз с особенностями развития информационных технологий. Экслибрис как культурный феномен начинает играть роль социокультурного явления. Появились частые заказчики экслибриса, который стал не только знаком принадлежности книги, но и показателем культурно- интеллектуального уровня каждого».

Подтверждением компетентного мнения служат и факты из жизни: в настоящее время член Союза художников Казахстана, кандидат культурологии, PhD, доцент Актюбинского государственного регионального университета им. К. Жубанова Марзия Жаксыгарина обучает графике студентов и готовит их к участию в международных выставках в Москве и в Италии.

А это подтверждает: искусству экслибриса быть!

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва