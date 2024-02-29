Лимбургские голуби

В Германии власти города Лимбург всерьез озаботились проблемой большого числа птиц и даже приняли решение уничтожить несколько сотен.

фото из архива "КП"

А вот члены проекта «Лимбургский городской голубь» хотят пред­отвратить преднамеренное убийств птиц и пригрозили ответными мерами. В итоге вопрос по поводу будущего лимбургских голубей решили вынести на голосование – провести целый референдум, сообщает издание Aussiedlerbote.

Популяция голубей в городе уже достигла 700 особей. Вместо их истребления зоозащитники предлагают внедрить так называемую «аугсбургскую модель»: голубей ловят, временно держат в специальных помещениях и заботятся о них. Яйца, которые они откладывают, заменяют на муляжи.