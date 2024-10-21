Лионелю Месси покорилось новое достижение

Звездный аргентинский футболист стал лучшим бомбардиром в истории американского клуба «Интер Майами»

Фото: facebook.com/InterMiamiCF/

В заключительном матче регулярного сезона MLS клуб из столицы Флориды разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса, и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, что на счету Месси также одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.

Забив три гола в одном матче аргентинский нападающий стал лучшим бомбардиром в недолгой истории клуба - 33 гола в 36 матчах.

Символично, что «Интер Майами» набрал рекордные в истории лиги 74 очка, побив достижение как раз «Нью-Инглэнда», который в 2021-м набрал 73 балла.