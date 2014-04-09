Спорт
Лиза снова с «золотом»

В городе Есенице (Словения) за главные награды юниорского турнира «Триглав Трофи-2014» боролись спортсмены 15 стран, а золотую медаль увезла домой Лиза. На вторую и третью ступеньки пьедестала почета поднялись Лим А Хьюн (Респуб­лика Корея) и Алиса Шайдт (Германия).

На клубном уровне

Вчера в столице Филиппин 18 мужских волейбольных команд начали борьбу за награды клубного чемпионата Азии. Нашу страну представляет сереб­ряный призер недавно закончившегося первенства Казахстана «Конденсат-Жайыкмунай» (Уральск), заменивший отказавшегося от участия в этих сос­тязаниях чемпиона РК – команду «Алматы». 

На предварительном этапе подопечным главного тренера «Конденсат-Жайыкмуная» Игоря Никольченко, попавшим в группу «С», предстоит сыграть с волейболистами из Катара, Омана, Гонконга и Туркменистана.

Успешный старт

21 В Объединенных Арабских Эмиратах начался ралли-рейд Abu Dhabi Desert Chellenge 2014. Эти соревнования выступают также в качестве третьего этапа Кубка мира FIA.

Нашу страну в автогонках представляют три легковых экипажа команды Astana Motorsports. На стартовом этапе протяженностью 408 км пилот Денис Березовский и штурман Игнат Фальков заняли 1-е место среди экипажей класса Т2. Несмотря на поломки в пути, успешно добрались до финиша Бауржан Исабаев и Владимир Демьяненко, Айдын Рахимбаев и Антон Николаев, выступающие в классе автомобилей Т1.

По дорогам Бельгии и Испании

И вновь велокоманда «Астана» бьется на разных фронтах. В Бельгии прошла групповая гонка «Тур Фландрии», победителем которой стал швейцарец Фабиан Канчеллара (Trek). Казахстанскую команду на брусчатке, затяжных подъемах и крутых поворотах представляли Борут Божич (Словения), Андрей Гривко (Украина), казахстанцы Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Валентин Иглинский, Арман Камышев и Руслан Тлеубаев. 

Иной состав был выставлен в Испании на пятидневную гонку «Тур Страны басков». Здесь за «Астану» выступают Микель Ланда (Испания), Янец Брайкович (Словения), Александр Дьяченко и Максим Иглинский (оба – Казахстан), Энрико Гаспаротто и Алессандро Ванотти (оба – Италия), Фредрик Кессьякофф (Швеция), Льюв Вестра (Нидерланды). Победу на первом этапе одержал Альберто Контадор (Испания, Tinkoff-Saxo), а лучшим в «Астане» был Микель Ланда, занявший 10-е место.

В пути – второй эшелон

В Казахстане начался чемпионат страны по футболу среди команд Первой лиги. Сообщаем результаты матчей первого тура: «Каспий» (Актау) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 3:0, «Акжайык» (Уральск) – «Жетысу-Сункар» (Талдыкорган) – 1:1, «Байтерек» (Астана) – «Гефест» (Караганда) – 0:1, «Лашын» (Каратау) – «Экибастуз» – 0:2, «Кыран» (Шымкент) – «Астана-1964» – 3:1, ЦСКА (Алматы) – «Кызылжар» (Петропавловск) – 2:3, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Восток» (Усть-Каменогорск) – 0:0. Темиртауский «Булат АМТ» вступит в борьбу со второго тура.

Два мяча на старте первенства забил Станислав Шуляк («Кызылжар»), возглавивший список лучших бомбардиров этого турнира.

Юрий МАКАРОВ 

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