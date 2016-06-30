Лоси стали причиной ДТП в Павлодарской области

В Павлодаре лоси устроили ДТП, пострадали люди, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
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"В Павлодаре виновниками дорожной аварии стали лоси! Сохатые решили перейти через дорогу, но, перепрыгивая через ограждения, угодили под колеса иномарки. В итоге оба животных погибли. Досталось и водителю с пассажиром. С сотрясением их доставили в больницу", – передает телеканал.
По подсчетам специалистов, в регионе осталось всего 150 лосей. Сбитыми насмерть оказались семилетний самец и годовалый теленок.
Пострадавшие в ДТП проведут в больнице неделю. Их машина после аварии не подлежит восстановлению. Вес взрослого лося больше 250 килограммов. Туши мертвых животных заберут ветеринары для захоронения.