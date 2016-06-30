Лоси стали причиной ДТП в Павлодарской области



По подсчетам специалистов, в регионе осталось всего 150 лосей. Сбитыми насмерть оказались семилетний самец и годовалый теленок.



Пострадавшие в ДТП проведут в больнице неделю. Их машина после аварии не подлежит восстановлению. Вес взрослого лося больше 250 килограммов. Туши мертвых животных заберут ветеринары для захоронения.

