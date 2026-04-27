LRT: прием заявок на получение транспортных карт стартует в Астане

С 28 апреля запускается сервис подачи онлайн-заявок на оформление именных транспортных карт LRT для учащихся и льготных категорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Именные транспортные карты LRT смогут оформить учащиеся учебных заведений столицы в возрасте от 7 до 18 лет, а также граждане, относящиеся к льготным категориям в соответствии с действующим законодательством, зарегистрированные и постоянно проживающие в Астане.

О готовности карты пользователи будут уведомлены посредством SMS-сообщения на номер телефона, указанный при подаче заявки.

Стоимость изготовления транспортной карты составляет 1200 тенге.

Подача заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате через официальный сайт https://transcard.kz. Для оформления необходимо заполнить данные, прикрепить необходимые документы в цифровом формате и выбрать удобный пункт получения карты (ближайший акимат). В целях повышения доступности услуги в шести районных акиматах города организованы пункты выдачи готовых карт.

Именная транспортная карта LRT предназначена исключительно для проезда на LRT и не действует на городских и пригородных маршрутах.

Транспортные карты и разовые билеты для других пассажиров будут доступны на станциях после запуска LRT. Также предусматриваются альтернативные способы оплаты, позволяющие проходить через турникеты без обращения в кассы. О способах оплаты будет сообщено дополнительно.