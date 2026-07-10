За неделю в Казахстане подешевели помидоры, яйца и молочная продукция

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

По состоянию на 8 июля 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

 

Фото: акимат Астаны

Наиболее заметно подешевели огурцы – на 6,5%. Также зафиксировано снижение цен на помидоры (-4,1%), морковь (-2,1%), говядину бескостную, яйца (по 0,6%) говядину с костями (0,3%), рыбу (-0,1%).

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Кызылорде и Жезказгане (-0,4%), Петропавлоске , Усть-Каменогорске, Караганде, Туркестане (по -0,2%), Алматы ( -0,1%). В Астане, Шымкенте, Актобе, Атырау, Костанае, Павлодаре, Семее, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 549 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Атырау – 365 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 533 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорда – 456 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм.

Средняя цена на белокочанную капусту по стране составила 196 тенге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Туркестане - 136 тенге за килограмм. Средняя стоимость десяти яиц I категории по республике – 563 тенге, при этом наиболее низкие цены отмечены в Кызылорде (460 тенге) и Актобе (484 тенге).

Показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».

#Казахстан #цены #продукты

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