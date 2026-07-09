Реальные доходы казахстанцев увеличились на фоне роста номинальных выплат

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Республики Казахстан в I квартале 2026 г. составили 252 619 тенге в месяц и увеличились по сравнению с I кварталом 2025 г. на 11,8%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С учетом индекса потребительских цен этого периода (11,7%) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 0,1%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в I квартале 2026 г. зафиксировано в городе Алматы (408 182 тенге) и в области Улытау (353 036 тенге) в месяц на душу населения.

В разрезе регионов самый большой рост номинальных денежных доходов зарегистрирован в Алматинской области – 19,1% и в Карагандинской области – 16,4% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.

Информация по среднедушевым номинальным денежным доходам населения формируется на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе в соответствии с Методикой по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения, утвержденной приказом председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 сентября 2016 года № 214, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2016 года № 14350.

Расчет показателя среднедушевого номинального денежного дохода осуществляется на макроуровне путем агрегирования всех данных (статистические и административные) о доходах населения – доходах от наемной занятости (заработная плата), доходах от самостоятельной занятости, выплаченных социальных трансфертах, прочих доходах, с учетом численности населения, так как расчет производится в расчете на одного человека.

Оценка номинальных денежных доходов населения (далее - НДДН) проводится ежемесячно с нарастающим итогом за период с начала года только по Республике Казахстан, а за квартал и год - по Республике Казахстан и регионам.

#Казахстан #экономика #деньги #доходы

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