В Европе запретили уничтожать непроданную одежду и обувь

Айман Аманжолова
корреспондент

Продаваемая крупными фирмами одежда и обувь в Европе должна быть повторно использована, передана на благотворительность или переработана. Новые правила вступили в силу в рамках директивы ЕС - Регламента об экодизайне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz

Крупные компании в Евросоюзе больше не смогут уничтожать непроданную или возвращенную в магазины одежду и обувь. Вместо этого продукция должна быть повторно использована, передана на благотворительность или переработана. Новые правила в рамках директивы ЕС - Регламента об экодизайне (ESPR) - вступили в силу в воскресенье, 19 июля.

Исключения предусмотрены, только если товар не может быть повторно использован по соображениям безопасности, поврежден, загрязнен, а также не подлежит переработке.

Кроме того, разрешается уничтожать товары, предложенные благотворительным организациям в ЕС, но не принятые в установленный срок, уточнило агентство dpa.

По мнению немецкого Объединения розничной торговли (HDE), запрет может принести пользу потребителям. Так, может увеличиться предложение товаров со скидками, например, через аутлеты или каналы продажи подержанных товаров.

По данным Еврокомиссии, только в процессе утилизации выбросы парниковых газов достигают 5,6 млн тонн CO₂ в год - это примерно соответствует ежегодному объему выбросов 2-3 млн автомобилей.

Цель состоит в том, чтобы продукция дольше оставалась в обороте и не выбрасывалась преждевременно, передала программа Tagesschau.

Ежегодно в ЕС на свалки попадают миллионы единиц таких товаров. Только в Германии в 2021 году было утилизировано около 17 млн возвращенных предметов одежды. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА), ежегодно в Европе на свалки попадает до 600 000 тонн неношеного текстиля. Это приводит к растрате ресурсов и наносит колоссальный ущерб окружающей среде и климату.

Вступающие в силу правила являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать многие продукты в ЕС более долговечными, пригодными для ремонта и повторного использования, и тем самым снизить выбросы CO₂.

В то же время Немецкое объединение текстиля и моды критикует новые нормы за то, что они не учитывают реальность, создают бюрократические препоны для промышленности и даже не пытаются решить проблемы, связанные с Fast Fashion (быстрой сменой модных коллекций).

Для обеспечения лучших экологических стандартов необходимы эффективные системы сбора, сортировки и переработки товаров, пояснил эксперт Йонас Штраке (Jonas Stracke). По его словам, пока эти условия отсутствуют, запрет на утилизацию так и будет оставаться "бумажным тигром".

«К сожалению, на практике закон не вносит реального вклада в экономику замкнутого цикла», - уверен специалист.

ESPR действует с лета 2024 года, с 19 июля запрет на уничтожение текстиля вступил в силу для крупных компаний. Для средних предприятий предусмотрены более длительные переходные сроки - до 2030 года.

#рынок #ЕС #обувь #Европа #одежда

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