В Казахстане почти на 50% выросло производство сливочного масла

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По итогам января–апреля 2026 года в Казахстане отмечается устойчивый рост производства сливочного и подсолнечного масла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики (БНС)

Положительная динамика также наблюдается во внешней торговле: увеличились объемы экспорта обеих категорий продукции, что свидетельствует о растущем потенциале отечественной перерабатывающей отрасли.



За четыре месяца текущего года в республике произведено 13,8 тыс. тонн сливочного масла жирностью не более 85%, что на 47,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.



Экспорт сливочного масла увеличился на 40,4%. В январе–апреле 2026 года за рубеж поставлено 394,1 тонн продукции против 280,7 тонн годом ранее. Основными рынками сбыта стали Россия, Монголия, Кыргызстан, Беларусь.



Импорт сливочного масла составил 2 242,2 тонн. Доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 13,9%. Основными поставщиками являются Беларусь и Иран.

По итогам четырех месяцев текущего года на внутреннем рынке реализовано 15,7 тыс. тонн. продукции.



Положительная динамика сохраняется и в производстве подсолнечного масла. За январь–апрель 2026 года отечественными предприятиями произведено 335,5 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, что на 13,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт подсолнечного масла увеличился на 49,6%. Основными направлениями поставок являются Узбекистан 153,2 тыс.тонн , Китай 127,2 тыс.тонн , Афганистан 38,6 тыс.тонн, Таджикистан 27 тыс.тонн, Иран 4,9 тыс.тонн и другие страны.



Импортировано 47,9 тыс. тонн. При этом доля импортной продукции на внутреннем рынке остается невысокой – 12,5%.

За январь–апрель 2026 года на внутреннем рынке Казахстана реализовано 29,7 тыс. тонн подсолнечного масла.