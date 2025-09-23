Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области

Армия
15
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Участниками состязаний стали военнослужащие Регионального командования «Юг», успешно освоившие беспилотные авиационные системы, в том числе и FPV-дроны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Владимир Мартыненко

Как отметил специалист в области управления и применения современных разведывательных и ударных систем подполковник Роман Кожахметов, использование беспилотников стало критически важным на современном поле боя.

«Это направление стало настолько востребованным, что сегодня без них не обходится ни одна серьезная операция. Их возможности уже меняют правила игры. Это и разведка, и наведение высокоточного огня, и доставка срочных грузов», - сказал эксперт.

В ходе соревнований состоялась настоящая битва летательных аппаратов. Операторы беспилотников состязались в точности выполнения сложнейших задач. Сегодня для операторов уже недостаточно только управлять дроном. Нужно действовать так, чтобы, к примеру, на быстрой скорости провести дрон низко над землей, резко завернуть направо или налево, пролететь сквозь небольшой проем, и при этом передавать четкое изображение на командный пункт.

Одним из ключевых испытаний стало метание гранат с помощью дронов. Необходимо было с высоты более чем десять метров попасть в небольшую по диаметру цель. В роли цели идеально подошел открытый люк боевой машины. Здесь от военнослужащих требовались ювелирная работа, хладнокровие и мастерство пилотирования.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона, год назад в Региональном командовании «Юг» была создана служба беспилотных авиационных систем. Ее работу возглавил подполковник Роман Кожахметов. С того момента именно он и его подчиненные отвечают за активное внедрение дронов в повседневную работу подразделений. И это направление уже дает результаты.

«Дроны востребованы абсолютно в любых подразделениях: и в мотострелковых, и в механизированных, и в инженерно-саперных, и в подразделениях связи. Спектр применения беспилотных систем безграничен. Мы делаем ставку на развитие применения дронов, в том числе FPV, и сегодняшние соревнования – яркое тому подтверждение», – подчеркнул подполковник Роман Кожахметов.

По итогам состязаний лучшими операторами дронов признаны ефрейтор Улан Суйдуов из войсковой части 12740 Сарыозекского гарнизона, военнослужащий войсковой части 66567 Кызылординского гарнизона ефрейтор Шынгысхан Сейдахметов и военнослужащий 5-й механизированной бригады Таразского гарнизона сержант Мухаметжан Кыргызали. Первое общекомандное место завоевала команда войсковой части 74261 Жаркентского гарнизона. Переходящий кубок командующего войсками Регионального командования «Юг» вручен капитану команды – старшему лейтенанту Расулу Муналбаеву.

Как отметили сами участники состязаний, главным в их мероприятии стали не победы и первенство, а очередное признание эффективности беспилотников и перспектив их применения.

«Уже доказано: будущее современной армии – за дронами! Свою дальнейшую военную службу я связываю исключительно со сферой применения беспилотников. Более того, мы не только наращиваем навыки по управлению дронами, но и сами собираем их. Это, действительно, очень перспективное направление. Все больше наших военнослужащих проявляет к этому интерес», – сказал оператор дрона войсковой части 03811 Луговского гарнизона сержант Улыбек Кожанкулов.

#армия #производство #Жамбылская область #дроны

