Лучших театралов наградили на международном фестивале в Астане

В фестивале приняли участие лучшие театральные коллективы Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана

Фото: акимат Астаны

С 28 октября по 3 ноября в столице проходил III международный театральный фестиваль ТЕАТР АLL, посвященный драматургии лауреата Государственной премии имени Абая, заслуженного деятеля Казахстана, писателя-драматурга Розы Мукановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Церемония награждения призеров состоялась в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева.

«Главной целью фестиваля с участием театров стала популяризация духовных ценностей в драматургии писателя-драматурга Розы Мукановой, укрепление творческого партнерства между театрами», – считает директор Музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

По его словам, в рамках театрального фестиваля были проведены мастер-классы и творческие встречи. Казахским национальным университетом искусств были организованы показы оригинальных работ студентов факультета «Театральное искусство и искусствоведение» по драматургии Розы Мукановой, а также международная научно-практическая конференция с участием отечественных и зарубежных ученых в Национальной библиотеке.

Заслуженный деятель Казахстана, председатель жюри Алия Бопежанова отметила, что такой фестиваль, несомненно, повлияет на развитие искусства.

«Фестивальные движения очень сильно влияют на развитие искусства в целом, на развитие конкуренции и новых поисков. Таким образом многие артисты театра получают признание, рождаются большие произведения. Произведения Розы Мукановой служат пищей для театров и вносят неоценимый вклад в развитие нашей духовности», – сказала Алия Бопежанова.

Призерам фестиваля в торжественной обстановке вручили призы. Ниже приводим список лауреатов.

«Лучший спектакль» – драма «Фариза» (режиссер Фархад Молдагали), Туркестанский музыкально-драматический театр (1 000 000 тенге).

«Лучшая режиссура» – Арнис Кыдырмышев (драма «Жесір»), молодежный театр «Тунгуч» имени Жамал Сейдакматовой (Кыргызская Республика, г. Бишкек, 1 000 000 тенге).

«Лучший актерский ансамбль» – драма «Қызжылаған» (режиссер - А. Максим), Музыкальный театр юного зрителя акимата города Астаны (500 000 тенге).

«Лучший мужской образ» – за роль Анти Шрека в спектакле «Шатыр астындағы Мен» Хазар Гянджали, Газахский государственный драматический театр (Азербайджанская Республика, г. Газах) (500 000 тенге).

«Лучший женский образ» – за роль Бопай в исторической драме «Бопай ханым» Лейло Бекназар, Казахский национальный музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева (500 000 тенге).

«Лучший женский образ» – за роль Асыл в спектакле «Ешкім де кінәлі емес» Дина Заитова, Карагандинский областной казахский драматический театр им. С.Сейфуллина (500 000 тенге).

«За поиск новой сценической формы» – спектакль «Мәңгілік бала бейне» (режиссер - А. Оспанбаева), Жамбылский областной казахский драматический театр им.А. Токпанова (300 000 тенге).

«Лучший мужской образ второго плана» – за роль депутата в спектакле «Мәңгілік бала бейне» Дархан Муслимов, Театр кукол акимата города Астаны (300 000 тенге).

«Лучший женский образ второго плана» – за роль горничной старухи в спектакле «Қаралы сұлу» Гульжиян Шынтемир, Западно-Казахстанский областной казахский драматический театр им.Х. Бокеевой (300 000 тенге).

«Лучшая женская роль второго плана» – Айжан Садыкова за роль Катиры в спектакле «Мәңгілік бала бейне», Театр кукол акимата города Астаны (300 000 тенге).

Победителей в каждой номинации этого фестиваля определило жюри, состоящее из театральных критиков и драматургов Казахстана и стран СНГ.