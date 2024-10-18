«Лучший кадр»: в честь Дня Республики в столице объявили фотоконкурс

Цель конкурса – показать на фото моменты жизни, быта, культуры, нравов и необычных проявлений жителей столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь Дня Республики в социальных сетях пройдет конкурс «Лучший кадр из жизни горожан в объективах фотокамер», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Конкурс предполагает повышение уровня общественного сознания среди жителей столицы, укрепление нашего культурного кода и развитие творческого потенциала. Участники получат возможность представить фотографии из своей повседневной жизни, особые моменты, культуру и традиции жителей и показать различные достопримечательности столицы.

Цель конкурса – показать на фото моменты жизни, быта, культуры, нравов и необычных проявлений жителей столицы.

Фотографии оцениваются по критериям оригинальности и креативности; соответствия работы теме; учитывается техническое качество; художественное значение и содержание. Победители будут награждены ценными призами.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.