Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США

Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-е место в рейтинге ATP) вышел в финал турнира в Ньюпорте (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале он встретился с австралийцем Джейсоном Кублером (102-е место) и без проблем обыграл его в двух сетах – 6:3, 6:2. В финале Бублику будет противостоять американец Максим Кресси (41-е место), который в полуфинале победил своего соотечественника Джона Изнера (22-е место) – 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Ньюпорте составляет 665 330 долларов. Победитель получит 90 495 долларов и 250 рейтинговых очков. Добавим, что для Александра Бублика это будет второй финал в году – после его триумфа в Монпелье (Франция) в феврале.