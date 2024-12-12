Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Караганде полицейские раскрыли дело о хищении 14 млн тенге, выманенных у предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию обратился 40-летний руководитель одной из торговых организаций с заявлением о хищении 14 млн тенге.

Он просил привлечь к уголовной ответственности человека, который его обманул. Полицейские установили, что потерпевший плохо знал подозреваемого — знал лишь его имя. Злоумышленник попросил занять у заявителя 1,7 млн тенге, уверив, что вернет всю сумму через пару дней.

Потерпевший согласился, а в качестве залога заемщик оставил свой автомобиль. На следующий день руководитель торговой организации, используя этот автомобиль, приехал на работу, предварительно сняв наличные в размере 14 млн тенге для перевода на банковский счет. Через некоторое время к нему подошел заемщик и попросил открыть машину, объяснив, что забыл в салоне ноутбук.

Потерпевший выполнил его просьбу и ушел по своим делам. Однако, когда он вышел на улицу, то обнаружил исчезновение автомобиля с 14 млн тенге. Мужчина попытался связаться со злоумышленником, но тот отключил мобильный. Полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего жителя Алматинской области. Он дал признательные показания, объяснив, что регулярно играл на ставках в букмекерских конторах, и его ставки оказались неудачными. Чтобы покрыть накопившиеся долги, он занял у потерпевшего 1,7 млн тенге, рассчитывая на большой выигрыш.

Но и на этот раз удача отвернулась от него. Чтобы вернуть оставленный в залог автомобиль, злоумышленник провернул комбинацию с якобы забытым в салоне ноутбуком. Впоследствии, скрывшись с места происшествия, он обнаружил 14 млн тенге, принадлежащие потерпевшему. И вновь стал делать ставки, потратив все деньги.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста», - рассказали в полиции.

#полиция #хищение #ставки #лудомания

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