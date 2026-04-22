Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов

Айман Аманжолова
Основная причина - экономия топлива, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 тыс. рейсов, запланированных на период с мая по октябрь, в целях экономии топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Сокращение коснется в основном нерентабельных маршрутов из Мюнхена и Франкфурта. По оценкам компании, это позволит сэкономить около 40 тыс. тонн авиатоплива, стоимость которого удвоилась после закрытия Ормузского пролива. Точный график полетов на летний сезон будет опубликован в конце апреля или начале мая.

По данным Международного энергетического агентства, запасов топлива в регионе осталось менее чем на шесть недель. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность закупки американского авиатоплива и смягчения правил использования взлетно-посадочных полос для поддержки перевозчиков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении созвать Национальный совет безопасности по ситуации с топливом в Германии. По его словам, поставки керосина, дизеля и бензина в страну остаются стабильными, но ситуация оценивается как напряженная.

 

