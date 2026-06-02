Cathay Pacific запустит прямой авиарейс между Гонконгом и Алматы с 2027 года

Сегодня в ходе встречи Премьер-министра Олжаса Бектенова с Главой Администрации Специального административного района Гонконг КНР Джоном Ли были озвучены планы по открытию прямого авиасообщения по маршруту Гонконг – Алматы – Гонконг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

С первого квартала 2027 года выполнение прямых рейсов планирует начать авиакомпания Cathay Pacific. Во встрече также приняла участие директор по работе с клиентами и коммерческим вопросам Cathay Pacific Лавиния Лау.

Согласно планам авиаперевозчика, полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330-300. Новый маршрут станет первым и единственным прямым авиасообщением между Гонконгом и Казахстаном.

Cathay Pacific – флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки в более чем 200 пунктов назначения по всему миру.

Открытие рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных и туристических связей между Казахстаном, Гонконгом и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а также расширению международной маршрутной сети страны.