Астану и Улан-Батор свяжет авиарейс

С 2 июня авиакомпания SCAT открыла новое авиасообщение по маршруту Астана – Улан-Батор с частотой 2 рейса в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вместе с тем, в настоящее время монгольская авиакомпания Hunnu Air выполняет регулярные рейсы по маршруту Алматы – Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю.

С 6 июня количество рейсов по данному маршруту увеличивается до 4 в неделю. Тем самым, общее количество рейсов между Казахстаном и Монголией увеличится до 6 в неделю по 2 авиамаршрутам.

Открытие авиасообщения между городами Астана и Улан-Батор будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.