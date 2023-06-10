Львят из карагандинского зоопарка продали на подпольном рынке

Трех мужчин задержали при попытке незаконной реализации львят из зоопарка Караганды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

В полицию Караганды поступило сообщение о незаконной реализации диких животных из зоопарка города.

Полицейские под прикрытием провели "контрольную закупку" и задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет.

В момент продажи львята находились с ними за пределами зоопарка. Цена вопроса - 6 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В настоящее время проводится следствие.