Львят из карагандинского зоопарка продали на подпольном рынке

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Трех мужчин задержали при попытке незаконной реализации львят из зоопарка Караганды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

В полицию Караганды поступило сообщение о незаконной реализации диких животных из зоопарка города.

Полицейские под прикрытием провели "контрольную закупку" и задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет. 

В момент продажи львята находились с ними за пределами зоопарка. Цена вопроса - 6 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". 

В настоящее время проводится следствие. 

#полиция #Караганда #зоопарк

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