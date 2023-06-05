Любая госорганизация не должна оставаться вне общественного контроля – AMANAT

Как отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, некоторые госорганы до сих пор работают со старым настроем, а для реализации формулы «Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» необходимо обеспечить справедливость и прозрачность.

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

В пресс-центре партии «AMANAT» обсудили законопроект «Об общественном контроле» и сопутствующие ему поправки. Члены рабочей группы, подготовившей данный документ, разъяснили его суть и ответили на вопросы представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz.

Разработанный в соответствии с поручением главы государства документ предусматривает возможность активного участия казахстанцев в общественно-политической жизни страны и направлен на регулирование общественных отношений в целом.

Депутат фракции «AMANAT» в Мажилисе Жулдыз Сулейменова отметила, что в рамках законопроекта определены объекты и субъекты общественного контроля, в том числе центральные и местные исполнительные органы, государственные учреждения, квазигосударственные субъекты.

«Рабочая группа рассмотрела механизм введения общественного контроля над фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и утвердила его законом. Также был определен процесс внедрения общественного контроля над Назарбаев университетом и школами, автономными организациями образования и военными организациями. Общественный контроль осуществляется на трех основаниях: через общественное обсуждение, общественный мониторинг и общественную экспертизу. Даты их проведения, рассматриваемые вопросы, решения, итоговые документы регулируются законом. В целом данный документ состоит из 4 глав, 16 статей. В рамках законопроекта внесены изменения в 3 основных кодекса и 10 законов», – сказала депутат.

Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Едил Жанбыршин отметил, что при разработке законопроекта были приняты во внимание вопросы, которые поднимают избиратели в отношении общественного контроля.

«Некоторые госорганы до сих пор работают со старым настроем. А для реализации формулы «Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» необходимо обеспечить справедливость и прозрачность. Прозрачность – залог эффективного функционирования государственных органов. Это ключевые принципы, предусмотренные законопроектом. Любая государственная организация, сведения и действия в ней, принимаемые решения, не должны выходить за пределы общественного контроля», – сказал народный избранник.

В пресс-службе партии «AMANAT» напомнили, что данный законопроект и сопутствующие ему поправки были приняты во втором чтении на пленарном заседании Мажилиса и направлены на рассмотрение в Сенат.