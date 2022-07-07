Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее

Ребенок выпал из окна 8-го этажа в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В Семее 6 июля около 13:00 часов ребенок 2019 года выпал из открытого окна квартиры, расположенной на 8-ом этаже.

Мать мальчика находилась в этой же комнате, кормила младшего ребенка. С ее слов, сын любил играть на подоконнике.

Сейчас малыш в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Причины выпадений детей остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности», – отметили в ДЧС ВКО.

Ранее сотрудники УЧС Семея совместно с волонтерами обошли все многоэтажные дома города и на подъездах расклеили памятки «Открытое окно – опасность для ребенка».