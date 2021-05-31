Общество
"Любимый учитель всех учеников": молодой педагог погиб, спасая детей в Чарынском каньоне
О 26-летнем учителе гимназии № 199 Алматы Мерее Ибрагимове, который погиб, спасая учениц в Чарынском каньоне, рассказали в Управлении образования города, передает Kazpravda.kz.   

В ведомстве рассказали, что Мерей Ибрагимов был педагогом художественных дисциплин. Его общий педагогический стаж – пять лет.

"В школе № 199 он проработал три года. Мерей был очень ответственным педагогом, любимым учителем всех учеников без исключения, мастер своего дела, выпустил не одно поколение выпускников. Яркая творческая личность, лидер по жизни, целеустремленный, всегда подарит всем свою улыбку, душа компании", – рассказали в управлении образования.

По словам очевидцев, в момент трагедии Мерей Ибрагимов помогал детям, отметили в ведомстве.

Напомним, 29 мая в нижней части Чарынского каньона произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли учитель и ученица. В тот день школьники были там на экскурсии. Еще одна девочка с множественными травмами находится в больнице.


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