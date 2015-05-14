Любить дело, которому служишь Свежий выпуск 760 Римма АРТЕМЬЕВА

Более ста ролей сыграно Татьяной Тарской на сцене алматинского ТЮЗа, которому актриса остается верна вот уже около полувека. «Ах, какие были роли! /; Женька, Золушка, Джульетта! /;А Маркиза, а Аманда? /; Как не вспомнить нам об этом? /; Ведьмою была Татьяна, /; Мальчиком была Миняем, /; Только почему – была? /; И сейчас она на сцене – /; И красива, и мила» – так с юмором поздравили Татьяну Тарскую коллеги по театру.

Как многие казахстанцы, и не только, я помню ее очаровательную голубоглазую Золушку, Димку из «Р.В.С.», Джульетту, где актриса проявила и свой отменный музыкальный вкус, когда самостоятельно вставила в одну из основных сцен спектакля музыкальный отрывок, который, по ее мнению, лучше отражал остроту момента, и не ошиблась. Многие другие созданные ею образы, которые, как и все, что она делает, также заставляют маленьких и взрослых меняться, работать душой, становиться добрее и чище.

Имя этой удивительной, разноплановой актрисы внесено в энциклопедию «Элита Казахстана» и в «Золотую книгу Казахстана». А в 2001 году Татьяна Тарская была удостоена звания лучшей актрисы года, ей была вручена статуэтка «Алтын Адам». «Золушке моего детства», – так подписала Татьяне Николаевне книгу «Дети – лучшие люди в мире» организатор и вдохновитель I Национального конкурса «Друг детства», лауреатом которого Т. Тарская стала в 2007-м, директор Молодежного медиа­союза Казахстана Светлана Галиева.

Какая же она в жизни, Золушка нашего детства? Она разная.

Во-первых, конечно же, счастливая! Татьяна Николаевна считает, что судьба всегда благоволила к ней:

– В Воронеже мне, еще совсем молодой актрисе, довелось в спектакле «Человек со звезды» сыграть одной – семь разноплановых, разновозрастных ролей! О такой удаче многие могут только мечтать! Приехав в Алма-Ату, я с самого начала играла роли, которым могли позавидовать куда более опытные актрисы. У актера ТЮЗа другая энергетика, иная подвижность. Мы просто продлеваем молодость тем, что работаем здесь. К тому же играем и репертуар, рассчитанный на взрослого зрителя.

В ее сценической копилке – по-настоящему крупные, серьезные роли. Такие как Аманда Уингфилд в пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец», за которую на фестивале современной драматургии в 2000 году актриса удостоилась диплома за лучшую женскую роль. Татьяна Тарская блистательно сыграла в спектаклях «Мадемуазель де Бель Иль», «Наедине со всеми», «Не боюсь Вирджинии Вульф». А ее Мод в пьесе К. Хиггинса «Гарольд и Мод», которая и сегодня собирает полные залы поклонников и, по мнению коллег, всем даст сто очков вперед!

Ей, как и Золушке, даровано мастерство удивительного перевоплощения. Каждый раз, создавая на сцене новый образ, Татьяна Тарская делает его непременно любимым и незабываемым. Бывало, что нежная тургеневская девушка перевоплощалась в сорванца-мальчишку, да так, что и узнать ее смог бы только тот, кто об этом знал. На сцене она и свистела, и хулиганила, и экспериментировала.

– До сих пор не боюсь пробовать что-то новое в разных жанрах, и это, наверное, позволяет оставаться в форме, – откровенничает Татьяна Николаевна. – К каждому спектаклю и готовлюсь по-разному, много читаю, наблюдаю. Дети вырастают, а я из них стараюсь не «вырастать». Сегодня в спектаклях много музыки, вокала, и актеры, откликаясь на запросы времени, играют роли, требующие от них творческих поисков. Когда мы репетировали музыкальный спектакль «Вселенная наших чувств», признаюсь честно, сомневалась, но он имел успех. А в пьесе «Золотой чай» я играла Собачку. И эта роль потребовала не меньшей отдачи, творческих находок и физических сил, чем и любая другая.

Еще одно качество, которым отличалась и та ее героиня, и сама актриса, – это преданность. Редкая в наше время преданность одному и тому же театру, профессии, сцене.

– Я из актерской семьи, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Мама – Виктория Топоркова, папа – Николай Тарский-Артеменко. Когда я родилась, мои родители играли на сцене Грозненского театра, а я, грудная, лежа за кулисами, уже «впитывала» пьянящий запах сцены. (Именно там, в Грозном, произошла первая встреча двух выдающихся актрис, которых на долгие творческие годы соединит сцена алматинского ТЮЗа – народной артистки СССР Ольги Решетниченко и заслуженной артистки РК Татьяны Тарской. – Р. А.) Мы переезжали, и, как у всех детей артистов, кулисы и сцена были привычной составляющей моей жизни.

Но актрисой Татьяна стала не сразу. Родители были категорически против желания дочери служить артисткой. Школу Таня окончила в Риге, где в то время жила с родителями, и поступила в Строительный институт, но... любовь к сцене оказалась сильнее. Тайком сдала вступительные экзамены и была принята в Рижскую театральную студию, по окончании которой должна была работать в Рижском театре русской драмы. Но, считая себя совсем самостоятельной, решила попробовать свои силы на сцене нового экспериментального театра в Воронеже, где через два с половиной счастливых года получила приглашение в Алма-Атинский ТЮЗ.

Всю жизнь Татьяна Тарская доказывала маме и себе, что выбранный ею путь – единственно правильный. И все пережитое во имя этого пути – не зря. Даже после того, как Виктория Ивановна, приехав в Алма-Ату, посмотрела несколько спектаклей, где дочь была занята в главных ролях, и сказала ей такие нужные слова: «Я горжусь тобой!»

Удивительная преданность своей семье не однажды восхищала поклонников и журналистов. Вспоминаю, как на вручении статуэтки «Алтын Адам» Татьяна Николаевна, читая поэтические строки, от волнения запнулась, но, не смутившись, произнесла в микрофон: «Муж, подскажи…» – «А кто у нас муж?» – спросила ведущая. «Талантливый математик Иван Махлин», – гордо ответила Татьяна… На вопрос, были ли в ее жизни другие романы, с улыбкой отвечает:

– Нет, романов не было. Мне хватало мужа и театра. Влюбленность, конечно, была. Без нее ни в «Валентин и Валентина» не сыграешь, ни в спектакле «Коварство и любовь»! Кто-то всегда мне приносил цветы, записочки, стишки. А я на таком подъеме шла из театра домой, к моим любимым мужчинам – мужу и сыну. Хотя муж к театру, конечно, ревновал! У меня же театр был всегда на первом месте, а дом – на втором. И муж всю жизнь меня ждал, даже бывало на гастроли со мной ездил. Он очень одаренный человек. И сын Иван пошел по его стопам.

Татьяна Тарская умеет дружить. Она оставалась преданным другом до последних дней жизни режиссеру Ксении Грушвицкой, редактору литдрамы алматинского телевидения Надежде Петряевой, поэтессе Инне Потахиной. Многолетняя дружба связывает ее по сей день с Галиной Скворцовой.

А еще эта необыкновенная женщина, как и сказочная Золушка, – человек с добрым сердцем, способным любить мир. Не только близкие и поклонники ее таланта испытали эту любовь. В ее доме всегда были любимые питомцы, как и сегодня – независимый и отважный кот Чака.

Татьяна Тарская одарена и необыкновенной любовью к слову, особым восприятием литературного текста. И не только потому, что слово – это главный инструмент ее профессии. Но и из-за ее страстной любви к литературе. Большую часть своего свободного времени она посвящает чтению.

– Наиболее любимы мною Достоевский, Хэмингуэй, Ремарк, Булгаков, – признается актриса. – В последнее время увлеклась исторической прозой. Совсем недавно с удовольствием перечитала «Кровь и пот» Нурпеисова. А сейчас дочитываю роман Балашова «Ветер перемен». К поэзии у меня особое отношение. Мне очень близки стихи Шекспира, Блока, Цветаевой, Сулейменова...

И как актриса, и как женщина Татьяна Тарская, она мечтает о том, чтобы подольше ее жизнь была наполненной и яркой, чтобы ей было что терять! А самое главное ее пожелание людям – это любить! Любить жизнь, себя, дело, которому ты служишь. И тогда, как говорится в финале любимой сказки про Золушку, вы «и доберетесь до полного счастья».



