Любителям футбола: Нацбанк выпускает монеты «Казақстанның футбол клубтары»

Фото: пресс-служба НБ РК

Нацбанк выпускает в обращение две коллекционные монеты из серии «Спорт», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

НБК в рамках совместного проекта с Казахстанской Федерацией футбола выпускает в обращение 13 видов коллекционных монет «Казақстанның футбол клубтары».

На монетах изображены логотипы клубов премьер-лиги РК сезона 2024 года. Монеты будут изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 штук будут в индивидуальных блистерах и 2 000 монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор «Казақстанның футбол клубтары».

На монете «Казақстанның футбол федерациясы» изображен логотип Казахстанской Федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора «Казақстанның футбол клубтары».

В Нацбанке отметили, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.