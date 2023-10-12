Любой факт суицида должен быть основанием для досудебного расследования – эксперт

Соответствующие предложения о поправках в уголовно-процессуальный и уголовный кодексы направил для рассмотрения в Мажилис PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, член общественной палаты при Мажилисе Муслим Хасенов

Фото: из личного архива М. Хасенова

Сколько подростковых суицидов в стране происходит ежегодно

По данным эксперта, ежегодно в Казахстане в среднем 172 несовершеннолетних лица совершают акты суицида. При этом количество попыток суицидов среди данной категории составляет 355 случаев в год.

Профессор проанализировал статистику (Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК) за 8-летний период (2015-2022), и пришел к выводу, что динамика варьируется от 144 до 202 случаев в год. При этом наиболее опасный возраст – это подростковый возраст 15-17 лет, на который приходится 63% всех случаев суицидов несовершеннолетних.

По его мнению, суицид – это самая настоящая насильственная смерть и классифицировать самоубийство необходимо как неестественную смерть.

«Ни в коем случае мы не должны воспринимать суицид как добровольный уход из жизни – это цинично и опасно. Никто не уходит из жизни, накладывая на себя руки от состояния счастья или радости. У суицида всегда есть причина, когда человек, особенно ребенок или подросток, доведен до отчаяния, помимо внутренних психологических факторов есть и внешние», – убежден эксперт.

Каковы причины суицидов среди подростков

Среди причин самоубийств несовершеннолетних указываются конфликтные отношения с родственниками и конфликтные отношения по месту учебы, одиночество (с чувством отверженности), тяжелое материальное положение и неблагоприятные жилищные условия. Но эти причины имеют единичные случаи – около 10% в совокупности.

«Больше всего случаев, где статистика указывает «другие причины» (непонятно, что туда входит), таких случаев 44%. А в 46% случаях суицидов несовершеннолетних их причины вообще не установлены!

Другими словами, существует 90% неопределенности в причинах суицидов несовершеннолетних. Это объясняется тем, что по большинству фактов суицидов не проводится досудебное расследование, а значит и сбор доказательств не осуществляется», – заявил он.

Отсюда, по словам Хасенова, вытекает две проблемы. Первая – отсутствие достоверной информации о реальных причинах суицидов в каждом отдельном случае. Информационный вакуум препятствует эффективному противодействию и профилактике.

Вторая – безнаказанность преследователей жертв, которых ввиду отсутствия расследования и сбора доказательств практически невозможно установить, а значит и привлечь к ответственности.

Почему виновные остаются безнаказанными

Согласно действующим нормам УПК, для начала досудебного расследования требуется заявление физлица, либо сообщение должностного лица, либо явка с повинной, либо сообщение в СМИ, или рапорт должностного лица.

Однако иногда, по словам спикера, семьи и родственники лиц, совершивших акты суицида, ввиду страха, нежелания или иных причин (например, подкуп), не подают заявления в полицию либо на стадии расследования не предоставляют достоверные и объективные показания.

«Только уголовный процесс располагает всеми необходимыми инструментами и способами установления фактов, включая возможность при необходимости прибегнуть к оперативно-следственным мероприятиям, негласным следственным действиям и другим процессуальным мерам реагирования.

Учитывая изложенное, любой факт суицида должен быть основанием для досудебного расследования для установления причины самоубийства и иных обстоятельств, которые могут иметь юридическое значение. Именно эти поправки мной направлены в Мажилис», – считает Хасенов.

Каким образом суициды среди подростков связаны с внешними факторами влияния

Профессор отмечает подверженность подростков внешнему влиянию: стремление подражать кумирам, привлекать к себе внимание неординарными способами и выражать таким образом протест.

Он также напоминает о широком распространении разнообразных информационных технологий и ресурсов, их неподконтрольность и мобильность (блокируются одни сайты, создаются новые).

«Это дает нам основания делать вывод о том, что подростки являются главной целевой аудиторией деструктивных течений и идеологий, пропагандирующих самоубийства. Кстати, в Казахстане нет уголовной ответственности за пропаганду суицида, а также за склонение к суициду и содействие суициду. И это на руку подобным «группам смерти» в интернете, которые методами убеждения и пропаганды внушают подросткам суицидальные мотивы», – говорит эксперт.

По его словам, в науке уголовного права сформировалось такое понятие, как криминальный суицид – это такое самоубийство, причиной которого выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или информационного характера, при котором жертва может осознавать фактический характер и значение совершаемых действий, их возможные последствия и отказаться от их осуществления.

Какие меры необходимы для профилактики суицидов

Профилактика суицидов требует комплексного подхода: начиная от усиления института социальных работников и психологической помощи, заканчивая совершенствованием уголовного и уголовно-процессуального законодательства, считает Хасенов.

Помимо необходимости обязательного досудебного расследования всех случаев суицидов независимо от заявлений родственников, требуется расширить состав уголовных правонарушений, криминализировать склонения к суициду и содействия суициду, а также пропаганду суицида.

Должен быть механизм межведомственного взаимодействия для реагирования и решения этой сложной проблемы: образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции и др. Нужно регулярно проводить исследования и опросы населения, нужно усиливать службы доверия, телефоны доверия, которые бы на ранней стадии могли помогать подросткам справляться с жизненными трудностями и направляли на созидательный путь развития.

Напомним, ранее Токаев, выступая на республиканском съезде педагогов, поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними.

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