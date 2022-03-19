Люди должны знать, кого выбирают и с кого спрашивать обещанное – сенатор о новых политических реформах

Депутат Сената Ляззат Калтаева поделилась впечатлениями об участии в совместном заседании палат Парламента, на котором Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил Послание народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Ляззат Калтаевой рассказала, что это было ее первое участие в совместном пленарном заседании. Ожидалось, что в ходе него Президент озвучит новые политические реформы и даст оценку январским событиям в стране.

По ее словам, многие понимали, что предстоящая реформа даст возможность легче и проще создавать и регистрировать партии, но теперь вернулась и мажоритарная система выборов: частично в Мажилис и полностью в маслихаты.

"Я сама баллотировалась в маслихат по одномандатному округу. Встречалась с избирателями лицом к лицу. Так должно быть! Люди должны знать, кого выбирают и с кого спрашивать обещанное", – написала она в Facebook.

Также она отметила, что уже в ходе заседания стало понятно, что казахстанцы, наблюдающие и слушащие прямую трансляцию, с радостью воспримут новость о создании новых областей, в том числе Абайской, центром которой станет Семей.

"Формирование областей, справедливое распределение финансирования регионов – это то, что взволновало и ответило давним чаяниям людей. Теперь не придется преодолевать сотни километров за простой справкой, чтобы оформить пособие или провести воду. И делать это многократно, ведь бюрократическая машина не дремлет, и об этом тоже говорит Президент", – добавила она.