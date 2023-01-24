Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы

Лавина сошла в горах Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В бассейне реки Киши Алматы Медеуского района лыжники (фрирайдеры), катаясь на лавиносборе №21 «Саркырама», спровоцировали сход снежной лавины. Ее 23 января обнаружили специалисты Казселезащиты при обследовании лавиноопасных участков.

Снежная масса остановилась на склоне горы общей массой 500 кубических метров. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

В этой связи Казселезащита и ДЧС Алматы рекомендует кататься на лыжах и сноубордах в специально отведенных для этого местах – на горнолыжных курортах и базах, не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин.

По информации ведомства, с начала года самопроизвольно сошли на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавин общим объемом более 35 тысяч кубических метров снега. Жертв и пострадавших нет.