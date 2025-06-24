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В полицию Актобе поступило несколько заявлений о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Пострадавшие рассказали, что в Telegram увидели объявление об аренде квартиры. Они отправили предоплату, но арендодатель перестал выходить на связь. Поняв, что их обманули, люди обратились в полицию.

Полицейские провели операцию и задержали 18-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве. Выяснилось, что она обманула минимум пятерых человек, сдавая им несуществующую квартиру. Деньги, которые ей платили, она потратила на свои нужды.

Ведется досудебное расследование по факту мошенничества.