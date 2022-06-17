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Происшествия
Лже-юриста арестовали в Павлодаре

Павлодарские оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере оказания юридических услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено, 33-летний павлодарец разместил на популярных сайтах объявление о бесплатной юридической консультации. Для этого он арендовал офис по улице Машхур Жусупа.

Увидев рекламу, к нему обратился за правовой помощью 62-летний житель областного центра. Внимательно выслушав мужчину преклонных лет, для убедительности он составил договор на сумму 30 тысяч тенге. Пообещав ему решение его проблемы, лже-юрист попросил для ускорения еще 30 тысяч, которые мужчина с трудом занял у знакомых.

В течение года кормил его обещаниями, пока потерпевший не обратился за помощью к стражам правопорядка.

"Выявлено шесть эпизодов мошенничества. В отношении фигуранта проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК. Подозреваемый арестован", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ДП отметили, что в 2019 году он судом был приговорен к 4 годам и 8 месяцам ограничения свободы за аналогичное преступление.

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