В Атырау на автобусной остановке прохожие заметили автомобиль, в котором спали двое мужчин, один из которых был в полицейской форме, сообщает Kazpravda.kz
Очевидцы решили, что они без сознания, и вызвали скорую помощь. Однако по прибытии медиков выяснилось, что мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как установили в Департаменте полиции Атырауской области, 29-летний водитель находился за рулем, будучи лишенным прав, и в нетрезвом состоянии. Кроме того, он носил форму правоохранительных органов, хотя сотрудником полиции не является.
«В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК — управление автомобилем лицом, лишенным права управления. Также составлен протокол по статье 675 КоАП РК — незаконное ношение форменной одежды. Материалы будут направлены в суд», — сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.