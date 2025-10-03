В Атырау на автобусной остановке прохожие заметили автомобиль, в котором спали двое мужчин, один из которых был в полицейской форме, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очевидцы решили, что они без сознания, и вызвали скорую помощь. Однако по прибытии медиков выяснилось, что мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как установили в Департаменте полиции Атырауской области, 29-летний водитель находился за рулем, будучи лишенным прав, и в нетрезвом состоянии. Кроме того, он носил форму правоохранительных органов, хотя сотрудником полиции не является.