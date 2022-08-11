Мадридский "Реал" в пятый раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче, который состоялся на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки, испанский клуб в ранге победителя Лиги чемпионов-2021/22 встречался с триумфатором Лиги Европы прошлого сезона - немецким "Айнтрахтом".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 37-й минуте австриец Давид Алаба забил первый гол "Реала".

А во втором тайме, на 65-й минуте, окончательный результат установил французский форвард Карим Бензема, выведший "Реал" на этот матч с капитанской повязкой.

Это пятый титул "Реала" в Суперкубке УЕФА. Испанский клуб по данному показателю сравнялся с лидерами турнира по количеству побед - "Барселоной" и "Миланом".