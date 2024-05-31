Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

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В Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу. Главный тренер сборной Магомед Адиев принял решение оставить свой пост, ссылаясь на семейные обстоятельства.

По данным источника, в футбольной федерации были готовы к подобному развитию событий и объявят имя нового наставника сборной в начале следующей недели.

Напомним в апреле текущего года Адиев возглавил клуб Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат», стоявший на вылет, и помог сохранить команде прописку в РПЛ.

Ранее российский специалист объяснял, что проблемы с продлением контракта с грозненским клубом связаны с его работой в сборной Казахстана. Соглашение 46‑летнего специалиста с «Ахматом» действует до 1 июня, с национальной сборной Казахстана — до 1 декабря 2024 года.