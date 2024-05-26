Магомед Адиев возвращается за тренерский мостик сборной Казахстана

Коуч попрощался с «Ахматом» на мажорной ноте, сохранив клубу место в премьер-лиге, передает Kazpravda.kz

Фото: ФК Ахмат

Главный тренер сборной Казахстана и «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал свое будущее после завершения сезона в российской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Адиев высказался о своих планах после матча с «Факелом» (0:2).

«У меня заканчивается контракт, я возвращаюсь в сборную Казахстана, а там дальше будет видно. Сейчас эмоциональный фон не на таком высоком уровне. Правильно оценить свои желания в данной ситуации я не смогу», - сказал он в эфире «Матч ТВ».

Магомед Адиев сумел сохранить «Ахмат» в РПЛ. Его контракт со сборной Казахстана действует до конца 2024 года.