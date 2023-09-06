Мал человек, да за рулем страшен

Общество
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Наталья Денисова

Родителей подростка за рулем, задержанного полицией в Кызылорде, привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Как рассказали в областном управлении полиции, в ходе мониторинга кадров с камер уличного видеонаблюдения сотрудниками центра оперативного управления полиции в городе Кызылорде на одной из центральных улиц был зафиксирован легковой автомобиль, пересекавший двойную сплошную линию дороги. Операторы ЦОУ передали ориентировку патрульным нарядам, автомобиль незамедлительно остановили.

– В ходе проверки было установлено, что за рулем находился несовершеннолетний житель областного центра, – рассказали в управлении полиции Кызылординской области. – В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, транспортное средство водворено на штрафстоянку. Кроме того, в отношении родителей подростка в соответствии со статьей КоАП РК, предусматривающей наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен административный протокол. Собранные материалы будут направлены в городской специализированный ювенальный суд для принятия решения.

Подросток за рулем – явление для Кызылорды типичное, и с этими правонарушениями полиция старается активно бороться.

– С начала года выявлены 82 подростка, управлявших транспорт­ным средством. В отношении их родителей и владельцев авто приняты административные меры, – рассказал первый заместитель начальника областного департамента полиции Шамшидин Амитов. – Несовершеннолетние, находившиеся за рулем, совершили семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один подросток погиб, восемь получили ранения.

Также полицейские высказывают немало нареканий в адрес родителей, которые перевозят детей с нарушением Правил дорожного движения, то есть без удерживающих устройств или в незакрепленном состоянии, не используют автокресла, бустеры, адаптеры.

– Одними карательными мерами ситуацию не изменишь, – подчеркивает Шамшидин Амитов. – Хотя мы и ведем масштабную профилактическую работу. Нужно, чтобы общество подключилось к борьбе с такими фактами, соз­дало атмосферу порицания нарушений, нетерпимо относилось к ним, а в семьях родители строже относились к вопросу правового просвещения детей.

1 сентября полицейская служба региона работала в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности школьников в учреждениях образования были задействованы 594 сотрудника и 139 автомобилей. В рамках рес­публиканской акции «Внимание: дети!», проходящей с 10 августа по 30 сентября, на территории 295 средних учебных заведений Кызылординской области проверили состояние технических средств регулирования дорожного движения, знаков и разметки.

По выявленным недостаткам в местные исполнительные органы направлено 258 предписаний, восемь уведомлений, восстановлено свыше 30 искусственных неровностей, так называемых «лежачих полицейских», 100 дорожных знаков, установлено 75 новых дорожных знаков, обновлена разметка 91 пешеходного перехода перед школами.

#штраф #Кызылорда #родители #нарушение ПДД #подросток

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