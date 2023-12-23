"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира

"Горожане" устроили разгром чемпиону Бразилии, передает Kazpravda.kz
Английский "Манчестер Сити" одержал победу над бразильским "Флуминенсе" в финальном матче чемпионата мира по футболу среди клубов, сообщает Интерфакс.
Встреча в Саудовской Аравии завершилась со счетом 4:0 в пользу английской команды.
На 1-й минуте гол провел Хулиан Альварес. На 27-й минуте состоялся автогол футболиста "Флуминенсе" Нино. На 72-й минуте в составе "Сити" точный удар нанес Фил Фоден, на 88-й вновь отличился Хулиан Альварес.
В турнире принимают участие победители континентальных клубных соревнований. Действующим победителем клубного ЧМ до нынешнего розыгрыша был испанский "Реал", он же является самым титулованным: пять выигранных трофеев.
"Манчестер Сити" выиграл клубный ЧМ впервые в истории, равно как впервые он летом 2023 года стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
"Манчестер Сити" в 2023 году выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.