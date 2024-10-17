Мандалы для Мелисы

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Галерея LM Kulanshi Art представила работы Мелисы Озгюр – яркую демонстрацию синтеза духовных практик, мистицизма и современного художественного языка.

фото Игоря Бургандинова

Ее произведения, наполненные энергией космоса и символикой мандал, открывают для зрителя глубины внутреннего мира и приглашают в путешествие по бескрайним пространствам Вселенной.

– Центральным мотивом в творчестве Мелисы Озгюр являются мандалы – древний символический образ, отражающий бесконечность космоса и внутреннюю гармонию человека, – говорит искусствовед Лейла Махат.

По ее словам, в работах Озгюр мандала становится не просто геометрической фигурой, а живым организмом, пульсирующим энергией. Ее картины обладают завораживающей симметрией, которая, однако, нарушается тонкими цветовыми акцентами и мягкими переходами. И в этом можно увидеть отражение философского подхода к жизни: идеальная гармония всегда сопровождается изменениями.

Цвет в работах художницы играет важнейшую роль: яркие насыщенные оттенки передают эмоциональные сос­тояния, а мягкие и приглушенные – соз­дают атмосферу покоя и медитации.

Космос у Мелисы Озгюр – это не только бескрайнее пространство, но и символ вечной энергии, которой наполнен каждый живой организм. Вселенная не статична, а находится в постоянном движении, ритмично переливаясь светом и цветом. Автор считает, что энергия Вселенной пронизывает человека. Каждый мазок на полотне – энергетический поток, а мандала – средство познания себя и окружающего мира.

Таким образом, Мелиса Озгюр стремится создать не просто визуальный образ, а пространство для размышлений, где каждый может найти свой собственный смысл и ответы на вечные вопросы бытия. Картины – это своего рода порталы, через которые зритель погружается в мир, полный энергии и смысла.

Интересен и культурный контекст, в котором работает Мелиса Озгюр, соединяя в своем творчестве западные и восточные традиции. Она черпает вдохновение как из европейской абстракции, так и из турецких и восточных мистических традиций. Благодаря этому ее работы остаются современными и ак­туальными, но при этом сохраняют связь с древними философскими учениями и символикой.

#Астана #выставка #галерея #LM Kulanshi Art

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